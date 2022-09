Am Wochenende vor dem Tag der Deutschen Einheit findet in ganz Bayern die Lange Nacht der Demokratie statt. In über 20 bayerischen Kommunen wird eine Vielzahl an unterschiedlichen Veranstaltungsformaten zum Thema „Gesellschaftlicher Zusammenhalt“ geboten.

Am Freitag, 30. September, laden ab 18:30 Uhr das Bildungsbüro des Landkreises Bamberg und iSo-Innovative Sozialarbeit in den Kulturboden Hallstadt ein. Ehrengast wird diesmal Kabarettist Dave Davis sein, unter anderem bekannt aus dem Quatsch Comedy Club.

In seinem neuen Bühnenprogramm „Ruhig, Brauner! – Demokratie ist nichts für Lappen“ spricht und singt der Comedypreisträger passend zum Themenschwerpunkt der „ Langen Nacht der Demokratie “ ein Plädoyer für gesellschaftliches Zusammenleben, Lebensfreude und Zufriedenheit in sowohl geschmeidigen, als auch widrigen Zeiten.

Geschmeidig geht es im Anschluss an das Bühnenprogramm weiter mit einem Podiumsgespräch zwischen Dave Davis und weiteren spannenden Gästen zum Thema „Was braucht eine funktionie-rende Demokratie ?“

Restkarten für die gesamte Veranstaltung sind aktuell noch im Vorverkauf über den Kartenkiosk Bamberg (kartenkiosk-bamberg.de) für 10 Euro (5 Euro ermäßigt) erhältlich. red