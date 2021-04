In einem Drogeriemarkt in der Michelinstraße konnten am Montagnachmittag zwei Personen beim Diebstahl von Kopfhörern im Wert von knapp 320 Euro beobachtet werden. Nachdem die beiden Männer im Alter von 26 und 30 Jahren angesprochen wurden, flüchtete einer der Diebe aus dem Markt. Er konnte kurze Zeit später durch eine Polizeistreife in der Max-Brose-Straße festgenommen werden. In seiner Plastiktasche fanden die Beamten einen Teil des Diebesgutes sowie ein Taschenmesser. Ein Zeuge beobachte, wie der Flüchtige die restlichen Kopfhörer im Gebüsch deponierte. Nach erfolgter Anzeigenaufnahme wurden die Personen wieder entlassen. pol