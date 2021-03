Am Sonntag, 28. März, 14 Uhr, lädt die neu gegründete "Bürger- und Umweltinitiative Walsdorf , hier leb' ich noch gern" zu ihrer ersten öffentlichen Kampagne im Rahmen eines "Sing In", ein. Bei der Infoveranstaltung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, für mehr Transparenz und Hintergrundwissen zur geplanten Ansiedlung der Recycling-Unternehmens ReFood beizutragen, wird auch der frisch komponierte Protestsong " Walsdorf , hier leb'ich noch gern" zu hören sein. Treffpunkt ist die Wiese gegenüber der Tierkörperverwertungsanlage VTN im Walsdorfer Ortsteil Hetzentännig. Teilnehmer aus Walsdorf haben zudem ab 13 Uhr die Möglichkeit zum freiwilligen Corona-Schnelltest in der Herzogscheune. red