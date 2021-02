Die Stadt Bamberg verleiht jährlich den Kulturpreis der Stadt für besondere Leistungen auf den Gebieten der Literatur, der Musik, der bildenden Kunst, der darstellenden Kunst, der kulturellen Bildung, der jungen Kultur oder des sonstigen Kulturschaffens. Im Jahr 2021 wird dieser Kulturpreis als Kultur-Förderpreis verliehen, mit dem laut Kulturpreis-Satzung natürliche oder juristische Personen bzw. Gruppen ausgezeichnet werden sollen, die durch ihre innovativen Aktivitäten das kulturelle Angebot in und für Bamberg bereichert haben, oder junge Künstler, die eine besondere Förderung verdienen und durch ihr Leben oder ihre Arbeit mit Bamberg verbunden sind. Bis 1. März nimmt die Stadt Vorschläge aus der Bürgerschaft für die Preisvergabe entgegen. Diese können an das Kulturamt der Stadt Bamberg , Hauptwachstraße 16, 96047 Bamberg , oder per E-Mail an annemarie.renz-sagstetter@stadt.bamberg.de gesendet werden. Eine Eigenbewerbung ist nicht möglich. Nähere Auskünfte gibt es auf der Homepage der Stadt www.stadt.bamberg.de/kulturpreis. red