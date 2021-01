Der Bamberger Stadtrat hat in der Vollsitzung am Mittwoch einstimmig der Einrichtung und Besetzung einer Kulturkommission zugestimmt. Die Kulturkommission als sachverständiges Begleitgremium der Kulturentwicklungsplanung, besetzt mit jeweils sieben politischen Vertretern und sieben externen Kultursachverständigen, bildet zum Auftakt eine der zwei Diskursgruppen zur konsensuellen Erarbeitung des "Kulturkonzepts 2025" auf Basis des Grundlagenberichts. Eine zweite begleitende Diskursgruppe besteht aus der Leitungsebene der städtischen und städtisch mitfinanzierten sowie staatlichen Kulturbetriebe in Bamberg . "Somit ist gewährleistet, dass alle relevanten Ansprechpartner in die Diskussion und Ausgestaltung des Strategiepapiers ,Kulturkonzept 2025' eingebunden werden," zeigte sich Kulturreferentin Ulrike Siebenhaar in der Pressmitteilung der Stadt überzeugt.

In der letzten Sitzung des Kultursenats im Oktober 2020 war bereits grundsätzlich der Einrichtung einer Kulturkommission zugestimmt worden. Die Kulturkommission ist ein wichtiges methodisches Werkzeug in Sachen Kulturentwicklungsplanung. Die Kommission wird temporär zur Begleitung der Kulturentwicklungsplanung bis zur Fertigstellung des "Kulturkonzepts 2025" eingerichtet. Gemeinsam wird der Grundlagenbericht zum Kulturentwicklungsplan von den Kommissionsmitgliedern spartenübergreifend systematisch aufgearbeitet, diskutiert und bewertet, um daraus das "Kulturkonzept 2025" zu entwickeln.

Bereits im ersten Schritt - bei der Erstellung des Grundlagenberichts - wurden Kulturschaffende aus den verschiedensten Bereichen, z. B. Literatur, Musik, Theater, Freie Szene, Junge Kultur usw. im Rahmen von Interviews, Workshops und offenen Bürgerlaborformaten eingebunden und gebeten, ihre Einschätzung des Kulturlebens - Status Quo, Stärken, Schwächen, Ziele, Wünsche - abzugeben. Der fertiggestellte Grundlagenbericht wird mehrere Ergebnisse methodischer Ansätze zusammenfassen. Er erhebt keine Einzelperspektiven oder Spartenergebnisse mehr. Diese Abfragen sind bereits in Form von rund 30 qualitativen Interviews geschehen. red