Am 9. September feiert Johanna Pohl ihren 80. Geburtstag. Zu diesem Anlass stellt der Verein Form und Farbe, dessen Ehrenvorsitzende sie ist, eine Auswahl ihres Werkes im Bischberger Rathaus, Schulstraße 16, zur Schau. „Wer einmal zur Abstraktion gelangt ist, kehrt niemals zum Gegenständlichen zurück“, so die Künstlerin. Gezeigt werden Bilder, die teils abstrahierend, teils völlig abstrakt sind, aber dennoch von ungeheurer Emotionalität, Tiefgründigkeit und Lebendigkeit Zeugnis geben. Die Vernissage wird von Bischbergs Bürgermeister Michael Dütsch am Freitag, 9. September, um 11 Uhr eröffnet. Anschließend ist die Ausstellung zu den Öffnungszeiten des Bischberger Rathauses bis Ende des Jahres zu besichtigen. red