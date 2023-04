Der 1905 gegründete Bürgerverein Bamberg Mitte hat eine neue Führung. An der Spitze löst Heiko Küffner Reiner Dietz ab. Turnusgemäß standen Wahlen an. Die Vorstandschaft und der Beirat waren neu zu bestimmen. 55 Mitglieder hatten sich in der Aula des Maria-Ward-Gymnasiums versammelt, um dem Verein an der Spitze eine wohldosierte Verjüngungskur angedeihen zu lassen.

Nach 15 Jahren Vorstandsarbeit im Verein, davon elf Jahre als 1. Vorsitzender, stellte der Psychotherapeut Reiner Dietz sein Amt zur Verfügung. Manchmal bis zu 15 Stunden in der Woche habe ihn die Vereinstätigkeit beschäftigt, so Dietz zum Abschied. Eine erfüllende und erfüllte Zeit sei das gewesen, aber sie sei auch an die Substanz gegangen. Schatzmeisterin Claudia Kundmüller, die von einer guten Kassenlage berichten konnte, und der 2. Vorsitzende Clemens Renker taten es Dietz gleich. Einzig Heiko Küffner stellte sein Amt als Schriftführer nur zur Verfügung, um als neuer 1. Vorsitzender des Bürgervereins Bamberg Mitte zu reüssieren.

Dabei sei bis vor ein paar Wochen längst noch nicht klar gewesen, so Reiner Dietz, dass sich eine derart kompetente Vorstandsmannschaft neu bilden würde, wie sie dann schließlich gewählt wurde. Neben dem 1. Vorsitzenden Küffner wurde der junge Korbinian Kundmüller zum 2. Vorsitzenden gewählt. Die Schriftführung liegt nun in den Händen von Kerstin Seidenath. Reinhard Schüren zeichnet als neuer Schatzmeister für die Vereinskasse verantwortlich. Von den 16 eingerichteten Beiratspositionen wurden nur 14 besetzt, die aber sehr repräsentativ quer durch alle Generationen von Insulanern.

In die Welterbe-Stadt müsse mehr Grün, so der neue Vorsitzende, mithin auch auf die Steinwüste Maxplatz. Mehr Schwammstadt müsse Bamberg werden und die regenerativen Energien für Bamberg dürften nicht auf den Dächern der historischen Gebäude gewonnen werden, sondern sie müssten durch intelligente Diversifizierung und Vernetzung bereitgestellt werden. Daran und auch daran, dass die historische Stadt lebendiges Wohnquartier bleibe, das besondere Lebensqualität biete, werde der Bürgerverein weiter mitarbeiten. Rüdiger Klein