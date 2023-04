Die Bilder aus dem Erdbebengebiet in der Türkei und in Syrien sind bei vielen Menschen noch präsent – so auch bei den Schülerinnen und Schülern der Realschule Hirschaid . Um den Opfern aktiv zu helfen, organisierten die Klassen sieben, neun und zehn einen Kuchenverkauf.

Den Erlös in Höhe von 2500 Euro haben sie jetzt an Landrat Johann Kalb für das Spendenkonto des Landkreises Bamberg übergeben. Hier sind bislang rund 40.000 Euro für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien eingegangen.

Die gesammelte Summe wird an Sozialverbände weitergeleitet, die garantieren, dass das Geld vor Ort für die Betroffenen eingesetzt wird, darunter u. a. das Bayerische Rote Kreuz. red