Bei der Hauptversammlung des KSV Bamberg im Vereinsheim des FV 1912 Bamberg hat es positive Bilanzen gegeben. Vorstand Klaus Fischer berichtete von einem „sportlichen Aufwind der Ringer im Männer- und Nachwuchsbereich“. Auch der Mitgliederstand sei erfreulicherweise leicht angestiegen. Die Männermannschaft des KSV ging in Kooperation mit dem AC Bavaria Forchheim als Wettkampfgemeinschaft an den Start und schaffte als Landesliga-Tabellenzweiter den Aufstieg in die Ringer-Bayernliga. Die Staffel steht zukünftig unter dem Namen WKG Bavaria Bulls AC Bavaria Forchheim /KSV Bamberg auf der Matte. Das Schülerteam wurde unter den Trainern Thomas Dehler und Jochen Engelhardt in der Bezirksliga Mittelfranken, der höchsten bayerischen Schülerliga, ebenfalls Vizemeister und erreichte auch bei den Einzelmeisterschaften der Jugend B große Erfolge. Lukas Bittel wurde bayerischer Meister und Dritter bei den deutscher Meisterschaften. Xaver Engelhardt ging als Bayerischer Meister und Deutscher Meister von der Matte.

Vier Mitglieder des KSV wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt: Georg Dauer (70 Jahre), Roswitha Schrenker (65), Klemens Söldner (60) und Fritz Hahn (55). Bei den Sponsoren seien infolge der bundesweiten Finanz- und Energiekrise viele Geldgeber weggefallen. Dennoch komme der Traditionsverein einigermaßen zufriedenstellend über die Runden. Geplant seien unter anderem die Anschaffung einer neuen Matte, der Kauf von Trainingsanzügen und Trikots sowie die Gründung einer zweiten Männermannschaft.

Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstands wurde neu gewählt: Erster Vorstand Klaus Fischer , Zweiter Vorstand Jochen Engelhardt, Schriftführer Inka Benedikt, Kassier Daniel Wallace, Jugendleiter Thomas Dehler , Sportwart und Erwachsenentrainer Jochen Engelhardt; Betreuung Homepage KSV Achim Kraus.

Dietfried Fösel