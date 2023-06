Das lange Höfefest-Wochenende in Burgebrach fand am Sonntag mit einem Familientag seinen krönenden Abschluss. „Ich bin stolz, ein Burgebracher zu sein und dieses Fest miterleben zu dürfen“, war mehrfach von Gästen, aber auch von beteiligten Aktiven zu hören. Tatsächlich war auch am Sonntag in den Höfen und auf den Straßen und Plätzen so viel geboten, dass man immer das Gefühl hatte, irgendwo etwas zu verpassen.

Kultur und Genuss

Die Imker gaben einen Einblick in die faszinierende Welt der Bienen. Die Mönchsambacher boten eine Riesentorte mit dem Motiv des Rathauses an. In mehreren Höfen wurden die beliebten Hutkrapfen frisch gebacken.

Im Pfarrgarten gab es unter anderem eine einzigartige Messweinbar. Überhaupt konnten sich die Besucher von vielen verschiedenen, leckeren fränkischen Getränken und Speisen kulinarisch verwöhnen lassen.

Auf den Straßen tanzten verschiedene Gruppen und die Postkutschenfahrten erfreuten sich großer Beliebtheit. Gesangsdarbietungen des Gesangvereins Burgebrach , des Singkreises Unterneuses und der Frequenzia sowie Auftritte der Theatergruppe und der Burgebracher Heiligenfiguren belebten den Ortskern und die Höfe zusätzlich. Am Dorfanger herrschte reges Treiben an den neuen Spielgeräten mit Kneippbecken und Floßfahrten mit der DLRG . In vielen Höfen sorgten Live-Musikdarbietungen für eine tolle Stimmung.

Sieger des Ballonwettbewerbs

Auf der Festbühne wurden auch die Sieger des 1. Raiffeisen-Ballon-Cups mit bayerischer Meisterschaft geehrt.

Erster Bürgermeister Johannes Maciejonczyk dankte dem Veranstalter Frankenballon sowie den Sponsoren. „Die Heißluftballone haben das Höfefest grandios bereichert.“ 27 Teams aus sechs Nationen gingen an den Start. Gefragt waren Schnelligkeit und Präzision.

Sieger wurden Roman Hugi (Schweiz), Pavel Merinsky (Tschechien) und Uwe Schneider (Deutschland). Sieger der bayerischen Meisterschaft wurden Uwe Schneider , Pascal Kreins und Martin Wegner.