Die Kritik am Alltagsrad-Konzept des Landkreises, das auch im Fränkischen Tag vorgestellt wurde, war Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Stadelhofen . Bemängelt wurde im Gremium das Fehlen eines Parallelweges an der B 22 Steinfeld - Treunitz. Die überörtliche Verbindung von Scheßlitz nach Hollfeld sei nach wie vor nicht vorhanden und fehle in dem Konzept komplett. Eine Verbindung Schederndorf - Wölkendorf sei als hohe Priorität eingestuft. Existiert dafür eine konkrete Planung? Die Gemeinderäte bitten um Aufklärung in der Angelegenheit.

Weiteres Thema in der Sitzung war ein Lüftungssystem in der Grundschule Stadelhofen . Nach Rückfrage beim Architekten sei eine Lüftung vorhanden, die zur Vermeidung der Corona-Ausbreitung geeignet ist. Eine Wartung sei ebenfalls erfolgt, hieß es.

Auf Anfrage informierte Bürgermeister Volker Will, dass die Verwaltung sich bereits um einen Zuschussantrag für Waldflächen gekümmert habe. Ein weiterer Wunsch der Räte: In Steinfeld sollte über eine Verlegung des Containerstandortes nachgedacht werden, um wilde Ablagerungen zu vermeiden. red