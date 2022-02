Die Sanierung des Kriegerdenkmals in Steinfeld war Thema bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Stadelhofen . Gemeinderat Frank Grasser hatte die Restaurierung des Denkmals an der Kirche beantragt. Solche Erinnerungsstätten für die Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges sind wichtige Orte des Gedenkens, aber vor allem sind sie Mahnung an uns alle, dass sich die Geschehnisse nicht wiederholen dürfen. Die politische Gemeinde trägt für solche Gedenkstätten eine besondere Verantwortung. Das Kriegerdenkmal ist in einem nicht mehr ansehnlichen Zustand. Die Schrift ist verblasst. Der Jura-Marmor ist beschädigt.

Die Restaurierung kostet laut Angebot der Fa. Monolith aus Bamberg rund 9100 Euro. Frank Grasser bat um Beantragung eines Zuschusses aus dem Regionalbudget 2022. Gemeinderat Eberlein informierte, dass er als Privatperson für die Restaurierung der Madonna und des Kriegerdenkmals in Schederndorf ebenfalls einen Antrag auf Bezuschussung aus dem Regionalbudget beantragt habe und einige Schederndorfer sich bereiterklärt hätten, sich am Eigenanteil zu beteiligen.

Der Gemeinderat Stadelhofen beschloss schließlich die Restaurierung des Kriegerdenkmals auf dem Grundstück Fl.Nr. 150, Gemeine Steinfeld. Die Restaurierung soll durch die Fa. Monolith, Bamberg, auf der Grundlage des Angebots vom 13. Januar 2022 erfolgen. Die Gemeinde beantragt für dieses Projekt einen Zuschuss aus dem Regionalbudget 2022.

Ebenfalls Thema im Gremium war der mögliche Anschluss der Kläranlage Stadelhofen an die Stadt Weismain . Erster Bürgermeister Voker Will informierte das Gremium darüber, dass der Antrag der Gemeinde Stadelhofen auf Anschluss an die Kläranlage Weismain vom Stadtrat mehrheitlich zurückgestellt worden sei, weil die vorliegenden Informationen zur Schmutzwasserqualität nicht ausreichend gewesen seien. Dies hänge vor allem an den noch nicht bekannten Abwasserverhältnissen, die durch den Betrieb des geplanten Autohofs entstünden. Die Firma FIM, die den Autohof errichten möchte, sei noch dabei, das Entwässerungskonzept und Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Das Gespräch mit der Gemeinde soll demnächst stattfinden. red