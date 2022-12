Der Landkreis Bamberg hat in den vergangenen Monaten die Kreisstraße BA 40 zwischen Mürsbach und der Landkreisgrenze erneuert und in Kooperation mit dem Landkreis Haßberge auch die Kreisstraßen BA 41 und HAS 56 bis Losbergsgereuth ausgebaut. Die Kosten für die insgesamt 3,3 Kilometer lange Strecke im Landkreis Bamberg beliefen sich dabei auf 1,4 Millionen Euro.

Die Kreisstraße BA 40 verläuft von der Landkreisgrenze Haßberge bis zur B 4 bei Hilkersdorf. Zusammen mit der HAS 57 ab Rentweinsdorf verbindet sie die Täler der Baunach und der Itz beziehungsweise die Gemeindegebiete Rentweinsdorf und Rattelsdorf . Die Kreisstraßen BA 41 beziehungsweise HAS 56 stellen die Verbindung in den Raum Ebern her.

Beide Streckenzüge wurden bereits Anfang der 1970er Jahre gebaut. Mitte der 1980er Jahre haben zuletzt Deckenbaumaßnahmen stattgefunden, seitdem nur noch Unterhaltsarbeiten.

Verstärkt und verbreitert

Die Baumaßnahmen umfassten daher im Bereich der BA 40 auf einer Länge von ca. 1570 Meter eine Verstärkung des Oberbaus, zudem wurde am Ortsrand Mürsbach auf einer Länge von ca. 270 Meter die Deckschicht erneuert.

Im Bereich der BA 41 wurde auf der gesamten Länge von ca. 1500 Metern ebenfalls eine Verstärkung des Oberbaus vorgenommen. Zusätzlich wurden Fahrbahn und Bankett der Straße verbreitert. red