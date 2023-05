Beim Tag der offenen Tür ist die Kreismusikschule Bamberg als „Gesunde Musikschule “ zertifiziert worden. Christiane Reuter und Benjamin Rodigas, zwei Lehrkräfte der Kreismusikschule, haben sich in den vergangenen zwei Jahren zu entsprechenden Mentoren ausbilden lassen.

In Kooperation mit dem Freiburger Institut für Musikermedizin und verschiedenen Krankenkassen haben sie sich in der Musikakademie Schloss Kapfenburg in mehreren Modulen von den physiologischen und psychologischen Grundlagen des Musizierens bis hin zu Aspekten der Prävention und der seelischen Gesundheit im Musikeralltag weitergebildet.

Musikergesundheit und Fitness

Bei einer kleinen Feierstunde in der Oberhaider Schule konnten die Musikschulleiter Josef Gentil und Ralf Herbstsommer Hans-Dieter Karsch begrüßen, der die Zertifizierungsurkunde überreichte und sich ein Bild von den Maßnahmen der Kreismusikschule Bamberg machte.

Zukünftig werden die Mentoren den Schülerinnen und Schülern vielfältige Aktionen zur Musikergesundheit und Fitness anbieten. Der Nachwuchs soll durch Übungen und spezielle Trainingstipps physiologischer und psychologischer Art zu einem gesünderen Musizieren animiert werden.

Ziel ist es, die Erkenntnisse der Musikermedizin und Musikphysiologie alltagstauglich und praxisnah in den Musikschulunterricht zu integrieren und so gesundheitlichen Belastungen vorzubeugen. red