Die Benediktinerinnen der Abtei Maria Frieden in Kirchschletten laden zu einer Klosterkräuter-Führung mit Kaffee und Kuchen ein. Am Samstag, 5. Juni können Interessenten von 13.30 bis etwa 16 Uhr das Ambiente des Klostergartens genießen. Die Corona-Vorschriften sind dabei einzuhalten. Weitere Infos und Anmeldemöglichkeiten gibt es bei Christine Helmrich, Telefon 0951/18507082 oder per E-Mail an christinehelmrich@gmx.de, bzw. bei Mechthild Thürmer, Telefon 09547/9223-33, E-Mail abtei@abtei-maria-frieden.de.

Anmeldeschluss ist Donnerstag, 3. Juni. Es wird ein Unkostenbeitrag erhoben. red