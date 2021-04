Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro entstand am Montagmorgen nach einem Zusammenstoß zweier Verkehrsteilnehmer. Der Fahrer eines Citroën Jumpy befuhr die Vollmannsdorfer Straße in südwestlicher Richtung. An der Einmündung zu einer Sackgasse übersah er ein vorfahrtsberechtigtes Müllfahrzeug, woraufhin es zur Kollision kam.