Die Armbrustschützengilde „Hofer“ Bamberg-Gaustadt 1897 e.V. hat ihre neuen Könige proklamiert. Die im Vorfeld traditionelle Königsabholung der Altkönige musste leider wegen Covid-19 entfallen, weshalb die zwei scheidenden Majestäten, Kadek Stenglein und Lukas Ruppert, allein mit Abstand hinter der Vereinsfahne in den Schützengarten in Gaustadt einziehen mussten.

Nachdem im Juni der Schießbetrieb wieder richtig aufgenommen werden durfte, konnte im Vorfeld das Königsschießen stattfinden, bei welchem eine Gedächtnisscheibe und ein Meisterpokal mit ausgeschossen wurden. Sieger in der Jugendklasse beim Gedächtnisschießen wurde Dimitri Triller, bei den Aktiven konnte sich Liane Leicht mit einem 287,7-Teiler mit dem Kleinkalibergewehr auf 50 m durchsetzen. Den Meisterpokal errang bei den Jugendlichen Anna Stenglein mit 199,4 Ringen bei 20 Schuss mit dem Luftgewehr. In der Schützenklasse gewann mit 95 Ringen von 100 möglichen Ralf Schloßmacher auf 50 m Kleinkaliber.

Des Weiteren konnten auch lange aufgeschobene Ehrungen nachgeholt werden. Andrea Greifenberg erhielt für ihre über 15-jährige Tätigkeit als Schriftführerin das Ehrenzeichen in Silber des Bezirks Oberfranken, Oskar Drozd das Ehrenzeichen in Gold für seine langjährige Unterstützung in der Jugendarbeit . Für 25 Jahre Zugehörigkeit bei der Gilde wurden Markus Mackert und Daniel Weihermüller geehrt. Für 50 Jahre Mitgliedschaft erhielt Konrad Pomp die Ehrenzeichen mit Urkunden, ebenso Berthold Griebel für 55 Jahre. Eine nicht alltägliche Ehrung wurde dem Ehrenvorsitzenden Elmar Ritter zuteil. Er wurde als zweites Mitglied der Gilde für 70-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt – 55 Jahre lang führte er ein Ehrenamt aus, zuletzt bis 2009 als Erster Vorsitzender . Ritter gehört heute noch ehrenhalber dem Vorstand an.

Höhepunkt war die Proklamation der neuen Schützenmajestäten 2021. Der beste Schuss war ein 106,8-Teiler auf 50 m, mit dem sich die 20-jährige Linda Straub mit Abstand den Titel der Königin sicherte. In der Jugendklasse wurde mit einem 318,9-Teiler Maximilian Steba Vizejugendkönig, als beste Luftgewehrschützin ging Anna Stenglein mit einem 150,2-Teiler als neue Jugendkönigin hervor. Bei den Aktiven wurde Zweiter Vorsitzender Frank Stärk erneut auf Platz 2 verwiesen, er schoss einen 192,4-Teiler mit Kleinkaliber und wurde somit zum zweiten Mal Vizekönig. red