Die erste Beschlussvorlage bei der turnusmäßigen Sitzung des Memmelsdorfer Gemeinderates ging erwartungsgemäß ohne jede weitere Anmerkung durch. Der bisherige Leiter des Standesamts der Gemeinde sei als Geschäftsleiter der Gemeinde mit anderen Aufgaben befasst, berichtete Erster Bürgermeister Gerd Schneider. Weshalb die Berufung von Ralf Pfister als Leiter des Standesamts widerrufen werden solle. Weiterhin bleibe Pfister jedoch Standesbeamter für den Standesamtsbezirk. Glücklicherweise hat Katja Hemmer die Prüfung zur Veraltungsfachwirtin erfolgreich abgelegt, so dass sie die Leitung des Standesamts von Ralf Pfister übernehmen konnte, erklärte Schneider weiter.

Für die Bestellung von Katja Hemmer zur Leiterin des Standesamts Memmelsdorf stimmte das Ratsgremium schließlich einstimmig.

Wer bekommt die Ehre?

Komplizierter stellte sich die Sache mit der Straßenbezeichnung "Oberes Baumfeld" im Gewerbegebiet Schmerldorf-Nord dar. Christian Leicht hatte im Januar den Antrag gestellt, das "Obere Baumfeld" zukünftig nach seinem verstorbenen Vater Philipp Leicht zu benennen. In der Sitzung wurde zu diesem Antrag von Christian Leicht dessen Anschreiben an die Verwaltung und den Gemeinderat verlesen. Eine rege und ernsthafte Diskussion im Ratsgremium schloss sich daran an. An den Beiträgen war dann abzulesen, dass man gerne an der besonderen Ehrung einzelner Bürger mit der Ausweisung einer Straße im Ort nach ihnen festhalten wolle, sich aber auch bewusst ist, dass durchaus mehr Bürgerinnen und Bürger der Ehre eines Straßennamens wert seien als Straßen in Memmelsdorf wohl jemals zur Verfügung stehen könnten.

Enge Entscheidung

Und zum anderen wog der Einwand doch auch mächtig, dass es schwer abzuwägen sei, wer sich denn nun wirklich derart umfangreich um die Gemeinde verdient gemacht habe, dass ihm die Ehre einer Straßennamenspatenschaft zuteilwerden sollte. Die Abstimmung in der Sache entschied dann das "Obere Baumfeld" mit zehn zu neun Stimmen für sich.

Schließlich lag mit der Erläuterung der sogenannten Gebietskulisse Schmittenau dann doch noch ein schwerer Brocken auf dem Tisch. Einmal mehr ging es auch dabei ums Geld und um die wenig ansehnliche Liegenschaft Ricotenplatz in Sichtweite des Schlosses Seehof. Während für die benachbarte Schulsportanlage die Kommune ganz selbstverständlich in der Unterhaltspflicht ist, gibt es bezüglich des Unterhalts für den Ricotenplatz eben keine Vereinbarung. Lediglich, dass der SV Memmelsdorf für die Platzpflege zuständig ist, so die Vereinbarung.

Deutlich wurde in der hitzigen, aber sportlich fairen Diskussion, dass die Sportvereine der Teilgemeinden eine faire Gleichbehandlung aller Memmelsdorfer Sportvereine wünschen, wenn es um die Aufwendungen für die jeweiligen Sportstätten geht. Andererseits war aber auch der Sportsgeist zu spüren, dass man den SV Memmelsdorf mit dem Rumpelacker Ricotenplatz nicht alleine im Regen stehen lassen will.

Unterhaltspflicht

Letztlich wurde einvernehmlich beschlossen, dass die Gemeindeverwaltung eine Vereinbarung zur Nutzung von Sportflächen bezüglich der Unterhalts- und Verkehrssicherungspflichten in der Schmittenau mit dem SV Memmelsdorf verhandeln solle.

Außerdem wurde beschlossen, dass die Gemeinde die alleinige Unterhalts- und Verkehrssicherungspflicht für den Sportplatz mit der Flurnummer 356/3 beim SV Memmelsdorf übernimmt.