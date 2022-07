„Beim nächsten Wald wird alles anders“ ist der Titel eines Vortrags , der Freitag um 19 Uhr in der Buchhandlung „Herr Heilmann – Gute Bücher“, Katzenberg 6, stattfindet. Referent Hans Jürgen Böhmer wird über Wald, Klima und Nachhaltigkeit sprechen.

Zentrale Denkansätze seines Vortrags sind: Wie reagieren die Wälder der Welt auf den Klimawandel? Und was wurde eigentlich aus dem Waldsterben ? Der Ökologe und Autor Böhmer stellt die Diskussion über die Zukunft des Waldes in Deutschland in einen globalen und langfristigen Kontext.

Der internationale Waldexperte zeigt anhand aktueller Fallstudien und seiner Erfahrungen aus dreißig Jahren weltweiter Ökosystemforschung, dass es in der Natur um komplexe Zusammenhänge geht, die von höchst unterschiedlichen Akteuren sehr unterschiedlich und auch zeit- und ideologiegeprägt wahrgenommen werden. Statt Wald- oder gar Weltuntergangsszenarien zu zeichnen, fordert Böhmer, der in Bamberg studiert und den Grundstein für seine Karriere gelegt hat, eine langfristige Perspektive.

Sein Plädoyer lautet, auf einfache Argumente zu verzichten und die Nachhaltigkeitsdebatte in Wissenschaft und Politik stärker in der Lebenswelt zu verankern, anstatt sie zu sehr auf errechnete Ferndiagnosen zu stützen. Der Eintritt zu der Veranstaltung kostet acht Euro. red