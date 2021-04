Eine bewegte Seefahrt erwartet Kinder und Erwachsene in einem Kurzgottesdienst für „Klein und Groß“ in der evangelischen Erlöserkirche am Kunigundendamm. Um 11 Uhr beginnt am kommenden Sonntag, 2. Mai, die Fahrt. Dabei wird es auch einen Sturm geben auf dem See. Außerdem gibt es zu dieser biblischen Geschichte Lieder zum Mitbewegen, teilt die Erlösergemeinde mit. Der Kurzgottesdienst dauert etwa 30 Minuten. red