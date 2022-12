Nummer 63 am 8. Juli und Nummer 64 am morgigen Freitag: Zweimal „Haferkorn“ in einem Kalenderjahr, das gab es in der über sechzigjährigen Historie dieser Traditionsveranstaltung noch nie. Das Organisationsduo Reinhold Eckert und Bertram Wagner hatte sich nach vielen Monaten des Abwägens, Planens und Entscheidens durchgerungen, der über 900-tägigen Corona-Zwangspause im Juli ein Ende zu setzen und mit einer „Sommer-Edition“ einen Weckruf zu senden.

Wieder in der Spur

Nach diesem Ausrufezeichen mit 19 Mannschaften sind die „Haferkörner“ nun wieder in der Spur: traditionell am letzten Schultag vor Weihnachten und diesmal wieder in gewohnter Stärke von 31 Klassenteams des Dientzenhofer- und Clavius-Gymnasiums. So gehen wieder weit über 200 Spieler auf acht Feldern (CG, DG, Georgendamm und Universität) auf Korbjagd.

Der Reiz dieser Veranstaltung, welcher der Ruf „Keimzelle des Bamberger Basketballs“ zusteht, lässt sich auch damit erklären, dass vom ältesten Meister (1975; „Die Aasgeier“ mit Spielführer Wolfgang Rockmann) bis zum Turnierneuling, dem diesjährigem Meister „Haudegen“ mit Spielführer Elvis Konstanz, fast fünf Jahrzehnte Basketball-Schulgeschichte zu verzeichnen sind.

Viele Wiederholungstäter

Ehe das Finale (17.15 Uhr, Georgendamm) über die Bühne geht, stehen Ehrungen als Zeichen der Wertschätzung und „Haferkorn“-Treue an.

Zum 30. Mal mit von der Partie: Jürgen Goppert, Dirk Brüggemeier und Udo Kraus. Das Vierteljahrhundert vollenden Angelika Eckert, Robert Polivka, Guido Bergmann, Andreas Müller , Oliver Jacob, Thomas Ott, Mario Schierl und Ingo Lorber.

20 „Haferkorn“-Teilnahmen weisen Thomas Ullein, Frank Woolford und Ulf Jensen auf.

Was die Teilnahmen betrifft, ist Heinz „Dobro“ Dobrzanski der „Überflieger“: Zum 50. Mal ist er beim Turnier dabei. Werner „Pablo“ Hartmann ist als Schiedsrichter zum 35. Mal im Einsatz. Bleiben die Mannschaftsjubiläen: „Aireußer“ (45), „Morbus Schlatter“ (30), „Die Bierologen“ (25), „Dribble-Troubles“ (30) und „Flying Hähnla (10). Dass es auch einen „Club 100 bzw. 150“ gibt, unterstreicht ebenfalls das lange Turnier-Geschehen. Durchaus möglich ist, dass Martin Höning als Erster die „200“ voll macht.

Aus der Vielzahl der besonderen Momente ragt heuer eine Vater-Sohn-Begegnung heraus: Stefan Vogt (1988; „Anabole Steroide“) trifft auf den „Haudegen“-Filius Ole bei dessen „Haferkorn“-Premiere.

Neuland ist auch der Dreier-Wettbewerb mit 16 Aktiven, die bislang aus der Distanz am häufigsten einnetzten. Ein bisschen „All-Star-Feeling“ also um 16.15 Uhr im Georgendamm.