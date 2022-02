Auch in diesem Jahr können keine Neujahrsempfänge stattfinden. Die grüne Landtagsabgeordnete Ursula Sowa hat sich daher etwas anderes einfallen lassen. Sie lädt am Mittwoch, 16. Februar, um 19 Uhr zum virtuellen Kinoabend ein. Gezeigt wird der Film „Gegen den Strom“ (2018) vom isländischen Regisseur Benedikt Erlingsson per Stream. Um Anmeldung bis 13. Februar unter der E-Mail: oberfranken@ursula-sowa.de wird gebeten. red