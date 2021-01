Der Gemeinderat Altendorf trifft sich am heutigen Donnerstag, 28. Januar, um 18.30 Uhr in der Pfarrscheune Seußling, Hauptstraße 27. Bei der Sitzung geht es unter anderem um den Billigungs- und Auslegungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplans "Laubbers" in Seußling und die Satzung über die Begründung eines besonderen Vorkaufsrechtes. Des Weiteren steht die Festlegung der Bauart des Kindergartens "Haidwiesen" (herkömmliche Bauweise/Modulbauweise) auf der Tagesordnung . Der Einlass zur Sitzung wird nur mit einer Maske der Kategorie FFP2 gewährt. red