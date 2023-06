Im Rahmen der Ausstellung „Instant Paradise“ der Künstlerin Swaantje Güntzel in der Villa Dessauer bieten die Museen der Stadt Bamberg wieder einige Formate sowohl für Erwachsene als auch für Kinder an.

So heißt es am 14. Juni um 10 Uhr „Kunst in aller Ruhe“ (kreative Aktivität und Führung). Am 25. Juni um 14 Uhr ist das Motto wieder „Kultur und Kunst, aktiv und kreativ“ (Kurzführung und Bastelwerkstatt für die ganze Familie).

Am 30. Juni um 11 Uhr gibt es eine öffentliche Führung, am 5. Juli um 17 Uhr eine Aperitif-Führung (Führung inklusive ein Glas Aperitif) und am 1. August um 12.30 Uhr Art Lunch (Kurzführung in der Mittagspause).

Speziell auf die Ausstellung zugeschnitten sind auch weitere Angebote: Am 13. Juli um 17 Uhr findet eine Führung durch die Ausstellung mit der Künstlerin Swaantje Güntzel statt, wobei die Besucher nach der Führung ebenfalls die Möglichkeit haben, die Themen der Ausstellung mit der Künstlerin persönlich im Garten der Villa bei einem Bier und einem Stückchen Pizza zu besprechen.

Außerdem ist für Anfang August die Vorführung von Filmen zu den Themen der Ausstellung in den Räumen der Villa Dessauer geplant. Alle Termine und Informationen dazu sind auf der Website zu finden: museum.bamberg.de/allgemeine-informationen/fuehrungen-und-termine/.

Wie in den anderen Ausstellungen bieten die Museen der Stadt Bamberg auch bei „Instant Paradise“ Kindergartenkindern und Schülern die Möglichkeit, kultur- und kunstgeschichtliche Themen spielerisch zu entdecken und selbst aktiv und kreativ zu werden.

Für Kindergärten und Schulen

Angeboten werden Mitmach-Führungen für Kindergärten und Grundschulen (ab 5 Jahre) in der Villa Dessauer unter dem Motto „Wir in unserer Welt“. Die Künstlerin Swaantje Güntzel beschäftigt sich in ihren Kunstwerken mit hochaktuellen Themen, wie den Veränderungen der Landschaft durch menschlichen Einfluss, unsere Beziehung zu Tieren und die Herausforderungen, die sich durch die ökologischen Krisen für die Menschheit ergeben.

Für Kinder ab sechs Jahren wird die Mitmach-Führung „Kleine Weltretter“ angeboten. Wieviel Spielzeug benötigen Kinder wirklich und was passiert mit überflüssigen Dingen? Was geschieht, wenn wir weiterhin nicht erneuerbare Ressourcen nutzen und die Welt und das Weltall verschmutzen? Diese und weitere Fragen werden anhand der Kunstwerke von Swaantje Güntzel während der Führung behandelt. Dabei wird versucht, zusammen mit den Schülern Lösungen zu finden, die Großes bewirken und nebenbei Spaß machen.

„Wir sind dran!“ heißt das Angebot für Schüler der Klassen 5 bis 13. Swaantje Güntzel beschäftigt sich in ihren Kunstwerken mit den radikalen Veränderungen der Landschaft durch menschlichen Einfluss, unsere Beziehung zur Kreatur und die globalen Herausforderungen durch die ökologischen Krisen. Während der Mitmach-Führung erarbeiten die Gruppen je ein Objekt oder einen Raum der Ausstellung . Anschließend werden die Schüler selbst zu Kulturvermittlern.

Ebenfalls für Schüler der Klassen 5 bis 13 ist die Mitmach-Führung „KI-Bilder“ gedacht. Die Künstlerin zeigt in der Ausstellung eine Serie von Superhelden, die im Weltraum für Recht und Ordnung sorgen und gegen Weltraummüll kämpfen. Die Serie wurde mit einer KI Open Source generiert. Bei der Führung haben die Schüler die Möglichkeit, selbst eine KI Open Source auszuprobieren.

Ziel ist es, gemeinsam herauszufinden, wo die Grenzen einer KI liegen und auf Basis welcher Stereotypen diese, aber auch andere Software programmiert sind und wie stark unsere ganze Kultur von Klischees geprägt ist.

Mehr unter museum.bamberg.de/kulturelle bildung/fuer kinder und schulklassen. red