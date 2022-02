Am Freitag fuhr ein neunjähriges Kind auf einem Tretroller in der Grabenstraße in östlicher Richtung. Gegen ca. 11.25 Uhr musste der Bub auf Höhe Distelweg an einem geparkten Auto links vorbeifahren. Hierbei kam ihm ein unbekanntes Auto entgegen. Der Neunjährige stieß frontal gegen die rechte Front des Autos und stürzte. Der Bub erlitt eine Prellung am Kopf und am rechten Knie und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Fahrer stieg zwar aus dem Auto aus und sprach mit dem Kind. Allerdings fuhr er dann weiter. Bei dem Auto soll es sich sich um einen türkis-grauen Mercedes, B-Klasse, mit Bamberger Kennzeichen handeln. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 50 bis 60 Jahre alt, weiße Haare, seitlich längere Haare, Glatzenansatz und Brillenträger. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land, unter 0951/9129-310, entgegen. pol