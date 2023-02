Ganz neu ist er nicht: Der neue Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Walsdorf Simon Meyer ist im Dekanat Bamberg kein Unbekannter. Sein Vikariat absolvierte der 1988 geborene Theologe bereits in der Gemeinde Steppach-Pommersfelden. Umso mehr freuten sich die Kollegen, ihn mit seiner Familie mit Wirkung zum 1. Januar wieder im Dekanat begrüßen zu dürfen.

Nächstenliebe als Ermutigung

Zum Festgottesdienst Ende Januar waren nicht nur Pfarrerinnen und Pfarrer gekommen. Die St. Laurentiuskirche in Walsdorf war voll besetzt. Neben seinem Dienst in der Gemeinde wird Simon Meyer mit einer halben Stelle für die Entwicklung der westlichen Region des Dekanats Bamberg zuständig sein und mit vielen Menschen, Institutionen und Vereinen in Kontakt kommen. Seine Predigt griff passend das Thema Liebe und Fürsorge für den Nächsten auf.

Simon Meyer warb für gegenseitiges Verstehen und dafür, auch einmal die Perspektive des anderen einzunehmen: „Liebe deinen Nächsten ist nicht einfach eine Aufforderung, sondern auch eine Ermutigung.“

Schwungvoll vom Kirchen- und Gospel- sowie Posaunenchor umrahmt, erhielt Simon Meyer seine Ernennungsurkunde und Beauftragung aus den Händen der stellvertretenden Dekanin Angelika Steinbauer, die ihn bereits in seinem Vikariat als Pfarrerin der Kirchengemeinde Steppach-Pommersfelden begleitet hatte.

Grußworte von Staatsministerin Melanie Huml und Bundestagsabgeordnetem Holger Dremel schlossen sich dem Festgottesdienst an: „Wir haben Verantwortung für die Menschen, jeder an seiner Stelle“, so die Ministerin, die Simon Meyer und seiner Familie gemeinsam mit ihrem Kollegen ein gutes Ankommen wünschte.

Die Bürgermeister von Walsdorf und Burgebrach folgten und sagten dem neuen Pfarrer ihre Unterstützung zu, wenn es um die Entwicklung der Region ginge. Von katholischer Seite gab es gleich die Einladung zum Patronatsfest im Juni: „ Walsdorf war schon immer ökumenisch geprägt und pflegt die Ökumene“, begrüßte Pfarrer Walter Ries seinen evangelischen Kollegen. Willkommensworte gab es außerdem von Gabriele Baureis vom Ortskulturring Walsdorf im Namen aller Gruppen und Vereine, von Dekanatsjugendreferentin Sabine Strelov und zwei Konfirmanden im Namen der Jugend, von der Seniorin des Pfarrkapitels, Pfarrerin Susanne Wittmann-Schlechtweg und dem Kirchenvorstand.

Von Letzterem ging noch ein herzliches Dankeschön an Pfarrerin Hedwig Deinzer aus Trabelsdorf, die die Vertretung während der Vakanzzeit übernommen hatte. Das wirklich letzte Wort, bevor es zum Empfang ging, hatte dann Pfarrer Simon Meyer und nahm das charmant wörtlich: „Danke!" red