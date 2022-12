Der im Sommer neu gewählte Vorstand der Katholischen Landvolkbewegung (KLB) und des KLB-Bildungswerks in der Erzdiözese Bamberg traf sich kürzlich mit der neuen geschäftsführenden Referentin der KLB Bamberg , Agnes-Lioba Carlé, im Jugendbildungshaus Am Knock in Teuschnitz zur ersten gemeinsamen Vorstandsklausur.

Neben organisatorischen Punkten standen vor allem die zukünftige inhaltliche Ausrichtung der KLB Bamberg und des KLB-Bildungswerks sowie die Rollen- und Aufgabenverteilung von Haupt- und Ehrenamtlichen auf der Tagesordnung. Dabei konnte herausgearbeitet werden, dass es allen Beteiligten am Herzen liegt, die KLB „zukunftsfähig“ zu machen, d. h. neue Zielgruppen anzusprechen und jüngere Ehrenamtliche sowie neue KLB-Mitglieder zu gewinnen.

Ein Schwerpunkt der KLB-Arbeit war und wird die Partnerschaftsarbeit mit dem Senegal und mit der Ukraine sein, die seit Jahrzehnten gepflegt wird. Die neu gewählte Vorsitzende des KLB-Bildungswerks Eva Russwurm hob die Bedeutung interkultureller Begegnungen für das Bildungsprogramm des KLB-Bildungswerk hervor.

Die Vorstandsklausur beschloss Landvolkseelsorger Detlef Pötzl mit einem Dankgebet. Auch wenn nicht alle Punkte abgeschlossen werden konnten, waren Vorstand und geschäftsführende Referentin zufrieden mit dem Erreichten und hoffen nun, damit ein gutes Fundament für die zukünftige Arbeit in der Erzdiözese Bamberg gelegt zu haben.

Maria Schmutzler