Die Projektgruppe „Stimmung“ stellt mit Unterstützung der Pfarrgemeinde , dem SKK Bavaria Bamberg und vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern wieder einiges für die Kerwa rund um die Pfarrkirche in Gundelsheim auf die Beine. Auch der Sportverein Gundelsheim bereichert die an diesem Wochenende stattfindende Kerwa.

Wie vor 53 Jahren finden die Feierlichkeiten rund um die Kirche statt. Der Schaustellerbetrieb sorgt täglich ab 13.30 Uhr mit Kirchweihsüßwaren sowie Fahrgeschäften (Autoscooter, Karussell, etc.) für Kerwaflair. Am Samstag, 3. September, startet um 15.30 Uhr der Festumzug und der Baum wird um 15.45 Uhr gestellt. Rund um das Rathaus und die katholische Kirche wird es ab den frühen Abendstunden Bratwürste und alkoholfreie Getränke geben, die von Jugendsozialarbeiter Dominik Scheer und „seinen“ Jugendlichen ausgeschenkt werden. Ab 18 Uhr spielen die Musiker von „Discover“.

Nach dem sonntäglichen Kirchweihgottesdienst in der katholischen Kirche, der den traditionellen Mittelpunkt bildet, kann man sich einen Tisch in der Spezerei oder im Sportheim reservieren. Ab 13.30 Uhr gibt es dann Kaffee, Kuchen und Adelheids Gundelsheimer Krapfen vom Mittwochscafé im Pfarr- und Jugendheim.

In den Abendstunden des Kerwasonntags hören Besucher ab 18 Uhr rund um das Rathaus ein Livekonzert von „Session 3“ (u.a. mit Gerhard Förtsch). Das Bamberger Kasperl, seit vielen Jahren fester Bestandteil der Kirchweih , erfreut auch in diesem Jahr die Kleinen. Um 10 Uhr am Kerwamontag sind die Kinder bei freiem Eintritt eingeladen, auf dem Schulhof der Michael-Arneth-Grundschule mit dem Kasperl spannende Abenteuer zu erleben – Voranmeldung wird empfohlen. Zeitgleich laden die Spezerei und das Sportheim zum traditionellen Weißwurstessen der Seniorinnen und Senioren ein. Das Kesselfleisch, das traditionell zum Kerwaausklang ab 17 Uhr gereicht wird, gibt es in diesem Jahr natürlich auch. Gegen 18.30 Uhr versüßt die Band „Lucky & The Heartbreakers“ die mögliche Wartezeit mit einem Konzert, das gleichzeitig den krönenden Abschluss bildet. Der Erlös der Kirchweih kommt der Bürgerstiftung Gundelsheim zu Gute. red