Unter dem Thema „Expressive Musik aus Osteuropa für 2 Violinen und Viola“ finden am Donnerstag, 28. Juli, und Freitag, 29. Juli, zwei Konzert-Aufführungen statt. Auf dem Programm stehen das Terzetto in C-Dur opus 74 von Antonín Dvorák, die Sonate für zwei Violinen opus 56 von Sergej Prokofjew, Duos für Violine und Viola von Béla Bartok und die Serenade für zwei Violinen und Viola opus 12 von Zoltán Kodály.

Beginn der Veranstaltung ist jeweils um 20 Uhr. Die Karten kosten 25 Euro. Für Musikliebhaber unter 28 oder mit Behindertenausweis gilt ein ermäßigter Preis von 16 Euro. Aufgrund der begrenzten Zahl an Sitzplätzen gibt es Tickets nur im Vorverkauf via E-Mail an rubin@chamber-players.de oder telefonisch unter 0152-33513588. red