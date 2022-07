Nach zwei Jahren coronabedingten Stillehaltens will der Kaiser-Heinrich-Chor Bamberg wieder Musik hören lassen.

Beim Sommer-Konzert am 10. Juli, um 17.00 Uhr im Spiegelsaal Bamberg zeigt der Chor unter der Leitung von Helmut Mehling ein breites Spektrum an Klangfarbe und Liedauswahl.

So stehen Teile aus „From the bavarian Highlands" von Edward Elgar ebenso auf dem Programm wie Lieder der Comedian Harmonists. Ferner treffen sowohl solistische als auch chorische Musical- und Operettenklänge auf das geneigte Ohr der Zuhörer. Eintrittskarten gibt es nur an der Abendkasse.