300 Menschen lauschten am Maxplatz der Kundgebung des Feministischen Bündnisses 8. März Bamberg . Am Weltfrauentag forderten die Aktivistinnen neben gleichem Lohn für gleiche Arbeit, dem Ende jeglicher Gewalt gegen Frauen und dem Recht auf körperliche und sexuelle Selbstbestimmung auch das Ende der Diskriminierung von Nicht-Binären und Transpersonen. Feminismus müsse über verschiedene Formen von Diskriminierung hinweg gedacht werden. Dabei steht gerade die Kinderbetreuung oder Arbeit im Haushalt im Fokus.

"Carearbeit steht am Anfang des Lebens und am Ende des Lebens. Es sind die Tätigkeiten, welche unser Leben menschlich machen", betont eine junge Mutter in ihrer Rede. Dabei dürfe diese Sorgearbeit nicht allein auf dem Rücken von "Flint"-Personen ausgetragen werden. "Flint" steht dabei für Frauen, Lesben, Intersexuelle, Nicht-Binäre und Transpersonen. "Unbezahlte Carearbeit muss sichtbar, anerkannt und bezahlt werden", fordert sie. Wenn alle Eltern einen Tag streiken würden, stünde das System still.