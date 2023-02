Um den Menschen in der Ukraine zu helfen, hat die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Bamberg e.V. Spenden gesammelt: Insgesamt kamen 8700 Euro zusammen, die der Verband der gemeinnützigen Organisation „ Bamberg :UA – Hilfe für die Ukraine“ zukommen lässt, das teilt der Verein in einer Pressemeldung mit. Oksana Solska, Ansprechpartnerin der Initiative, erklärt, was mit den Spenden passiert: „Wir investieren die Spenden in Transporter mit medizinischer Ausstattung und schicken diese in die Ukraine. Inzwischen sind dank Spendengeldern schon 24 Krankenwagen, ein Feuerwehrauto, 33 Evakuierungsautos und 17 Evakuierungsbusse unterwegs. Auch drei neue EEG-Geräte für die Neugeborenen-Kliniken in Lwiw und Chernihiv und medizinische Hilfsgüter wie Krankenbetten, Defibrillatoren und vieles mehr konnten wir mit Hilfe der Spendenmittel schon in die Ukraine liefern.“

Beziehungen fördern

Die Organisation wurde 2017 von ukrainischen Studierenden der Universität Bamberg gegründet. Der Verein habe sich auf die Fahnen geschrieben, die ukrainisch-deutschen Beziehungen zu fördern und der Ukraine zu helfen, besonders in der aktuellen Kriegssituation. Ingrid Schumann, Diözesanverbandsvorsitzende, betont bei der symbolhaften Scheckübergabe: „Wir freuen uns sehr, dass 62 Spenderinnen und Spender unserem Aufruf gefolgt sind und damit der Ukraine zur Seite stehen.“ red