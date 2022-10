Sie ist mit Sicherheit die jüngste und spannendste Neuentdeckung der weiblichen Stand-Up-Comedy-Szene. Maria Clara Groppler sieht dabei so unschuldig und süß aus, wenn sie derb, aber smart, ein bisschen vulgär, mit ein wenig Erotik die Grenzen des Sagbaren auslotet.

Egal ob sie versucht, ihrer Mutter den neuen Freund auszuspannen, vermehrt den Frauenarzt aufsucht, um endlich mal wieder angefasst zu werden, oder die Männerwelt mit ihrem Konzept „Freundschaft Minus“ bei Laune hält.

Maria Clara Groppler macht mit ihrem Programm „Jungfrau“ am Donnerstag, 20. Oktober, ab 20 Uhr Zwischenstation in den Haas-Sälen in Bamberg . Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter eventim.de. Weitere Tournee-Termine auch unter mariaclaragroppler.de. red