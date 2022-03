Am Sonntag, 13. März, findet um 16.30 Uhr eine öffentliche Führung durch die Ausstellung „Erinnerungsteile – Erinnerung teilen. Bilder einer jüdischen Familiengeschichte“ im Schloss Sassanfahrt in Hirschaid statt. Museumsleiterin Annette Schäfer erläutert das tragische Schicksal der Familie Merel aus Sassanfahrt und die künstlerische Auseinandersetzung damit. Das Ehepaar Samuel und Minna Merel konnte ihre Kinder vor dem Zweiten Weltkrieg in Sicherheit bringen, wurde aber in den Vernichtungslagern der Nazis ermordet. red