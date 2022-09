Rosch haSchana, der Geburtstag der Menschheit, vom Abend des 25. bis zum Abend des 27. Septembers ist für Juden auf der ganzen Welt nicht nur der Beginn des neuen Jahres 5783. An diesem Tag wurde dem jüdischem Glauben zufolge der Mensch, zuerst Adam und aus diesem Eva, geschaffen.

Vollendung der Welt

Auch wenn die göttliche Schöpfung schon sechs Tage vorher begann, war dies im Judentum die Vollendung der Welt.

Rosch ha-Schanah ist der Beginn der Jamim Noriam, der Ehrfurchtsgebietenden Tage. So hat das Fest durchaus auch einen bivalenten Charakter. Menschen jüdischen Glaubens sollen an Rosch ha-Schanah fröhlich und glücklich sein. Sie wünschen sich ein gutes und neues Jahr und, dass dieses neue Jahr süß sein möge, wie der Honig, der zusammen mit einem etwas säuerlichen Apfel verzehrt wird.

Vergangene Neujahrswünsche

In gewisser Weise symbolisiert der säuerliche Apfel das vergangene Jahr, meistens eben doch nicht so süß, wie es gewünscht wurde.

Doch schon zehn Tage später bricht mit Jom Kippur der Tag des Gerichtes an. An diesem Tag werden Gott die Sünden vorgelegt, die er verzeihen möge. Juden fasten und tun Buße an diesem Tag.

Selbstkritisch reflektieren

Alle sollen über ihre Taten und Gedanken selbstkritisch nachdenken und erkennen, was im nächsten Jahr verbessert werden kann oder sich ändern muss. Rosch haSchana wie Jom Kippur sind besondere Tage. Nicht nur wird am Abend von Rosch ha-Schanah ein Apfel mit Honig gegessen, sondern Juden gehen nach dem Nachmittagsgebet des ersten Tages Rosch ha-Schanah an das Ufer eines Meeres oder Flusses.

Von Sünden befreien

An dem Gewässer, in dem Fische schwimmen, werden Sünden symbolisch in tiefe Wasser geworfen, damit sie die Fische aufnehmen und weit weg tragen. Diesen Brauch nennt man Taschlich.

In dieser Zeit ist das Wasser wichtig. Nicht nur beim Taschlich, sondern man geht selbst in die Mikwe, das jüdische Ritualbad, um mit einem gereinigten Gewissen vor sich selbst, vor anderen und besonders vor Gott das neue Jahr zu beschreiten. Martin Arieh Rudolph