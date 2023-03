Lydia und Friedhold Ott haben in Traindorf goldene Hochzeit gefeiert. Lydia (71), geborene Pöhlmann, früher Näherin in Muggendorf, und Friedhold Ott (73), Landwirt, haben sich in der landwirtschaftlichen Berufsschule kennengelernt. So „richtig gefunkt“ hat es aber nach Aussage von Friedhold Ott auf dem Feuerwehrfest in Albertshof, wo Lydia Ott auch geboren und aufgewachsen ist. Der gelernte Landwirt schulte später zum Baumaschinisten und LKW-Fahrer um und arbeitete bei der Firma Blank in Ebermannstadt. Ihre Landwirtschaft bearbeiteten beide im Nebenerwerb bis 2013. Aus der Ehe gehen ein Sohn, eine Tochter und mittlerweile drei Enkelsöhne hervor. Zudem ist Friedhold Ott Mitglied der Traindorfer Feuerwehr. Leidenschaftlich gerne besuchen sie noch heute Kirchweihen und Feste. Bürgermeister Stefan Reichold gratulierte dem Jubelpaar und überbrachte die Glückwünsche der Marktgemeinde Heiligenstadt. red