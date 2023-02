Zum 1. Oktober wird Josef Weber zum neuen Vorstandsmitglied der Joseph-Stiftung in Bamberg berufen. Er wird beim kirchlichen Wohnungsunternehmen die Nachfolge von Klemens Deinzer antreten und künftig zusammen mit Andreas F. Heipp die Geschicke der Joseph-Stiftung lenken.

Josef Weber übernimmt künftig den Bereich Wohnen, Geschäftsbesorgungen, Personal und Beteiligungen. Er bringt als Architekt, Stadtplaner und derzeit Stadtbaurat in Erlangen ein breites Fachwissen in Zukunftsaufgaben der Stadtentwicklung sowie dem Planen und Ausführen und Unterhalten von Bauten und Infrastruktur mit. Zudem hat Josef Weber große Erfahrung im Bereich der Mitarbeiterführung gesammelt und moderne Büro- und Organisationsformen größerer Einheiten in seinem Verantwortungsbereich umgesetzt.

„Der Stiftungsrat der Joseph-Stiftung ist überzeugt, dass mit der Berufung von Josef Weber im Team mit Andreas Heipp die positive Entwicklung des kirchlichen Wohnungsunternehmens fortgeführt werden kann“, so Hubert Schiepek, Stiftungsratsvorsitzender der Joseph-Stiftung.

Erfahrungsschatz einbringen

Der Stiftungsrat habe bewusst Josef Weber berufen, um seinen beruflichen Erfahrungsschatz einzubringen. Seine bisherigen Stationen, seine Qualifikationen und seine Persönlichkeit haben das Fundament für den Entschluss gelegt.

Die Joseph-Stiftung als kirchliches Wohnungsunternehmen wurde 1948 durch den Bamberger Erzbischof Joseph Otto Kolb gegründet. Sie ist christlichen Grundwerten verpflichtet. Stiftungszweck ist, die Wohnungsversorgung – insbesondere in der Erzdiözese Bamberg – für Zielgruppen mit geringerem Einkommen zu verbessern.

Das Unternehmen ist in den Bereichen Neubau und Bauträger, Baubetreuung für Dritte und in der Immobilienverwaltung tätig. Mit etwa 180 Mitarbeitern, rund 12.000 verwalteten Einheiten und einer jährlichen Bilanzsumme von rund 445 Millionen Euro ist die Joseph-Stiftung eines der größten Wohnungsunternehmen in Nordbayern.

Neben dem Hauptsitz in Bamberg betreibt das Unternehmen Geschäftsstellen und Kundenzentren in Bayreuth, Erlangen, Nürnberg, Forchheim, Ansbach und Fürth. red