Ob kleine oder große, ob analoge, hybride oder digitale Projekte, ob mit oder ohne kulturpädagogischen Kooperationspartnern - auch 2021 ruft der KS:BAM gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendbuchverlag Magellan sowie dem Schulbuchverlag C. C. Buchner Schulen und Kindertageseinrichtungen dazu auf, sich mit kulturellen Bildungsprojekten für den Magellan- und den C. C. Buchner-Preis zu bewerben - vor allem, um deren Engagement zu würdigen und auch, um die kulturelle Bildung gerade in Corona-Zeiten nicht aus den Augen zu verlieren.

Für den Magellan-Preis bewerben können sich ab sofort alle Kindertageseinrichtungen und Schulen der Klassen 1 bis 4 (Elementar- und Primarbereich, 0 bis 10 Jahre), für den C. C. Buchner-Preis alle Schulen der Klassen 5 bis 13 (Sekundarbereiche I + II, ab 10 Jahren) aus Stadt und Landkreis Bamberg , die in den Schuljahren 2019/2020 oder 2020/2021 selbstständig oder mit einer, einem oder mehreren kulturpädagogischen Kooperationspartnern kreativ zusammengearbeitet haben - wünschenswerterweise mit hoher Eigenbeteiligung der Kinder und Jugendlichen an der Projektgestaltung. Dabei kann es sich sowohl um einzelne Projekttage, eine Projektwoche oder einen Projektzeitraum, ein Jahresthema oder eine dauerhafte Kooperation handeln. Die Projekte können in den unterschiedlichen Kultursparten angesiedelt sein: Kunst, Musik, Theater und Tanz sind genauso möglich wie Literatur, Medien oder Geschichte. Der Kreativität und Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Über die Preisvergabe entscheidet eine unabhängige Jury. Die Preisgelder in Höhe von insgesamt maximal 4000 Euro werden an mehrere Einrichtungen in Hinblick auf Folgeprojekte vergeben. Die Form der Preisverleihung ist abhängig von den im Frühsommer geltenden Corona-Regeln.

Der Wettbewerbsbeitrag kann über ein Bewerbungsformular eingereicht werden. Dieses sowie die Ausschreibungskarten mit weiteren Informationen finden sich auf www.ks-bam.de unter dem Menüpunkt Magellan-Preis/C. C. Buchner-Preis. Bewerbungsschluss ist der 5. Mai. Ansprechpartnerin ist Anja Hofmann, Telefon 0951/87-1415, Mail: anja.hofmann@stadt.bamberg.de. red