Weil über das Glasfasernetz der Stadtnetz Bamberg heute schon Surfgeschwindigkeiten von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde möglich sind, wechseln immer mehr Haushalte und Unternehmen mit ihrem Telefon- und Internetanschluss zu den Stadtwerken Bamberg . Jetzt konnte Stadtnetz-Geschäftsführer Hans Jürgen Bengel die 10 000ste baMbit-Kundin begrüßen. Andrea Schäfer telefoniert und surft mit ihrer Familie nicht nur über Glasfaser , sie nutzt auch das baMbit-TV-Angebot mit über 300 Fernseh- und Radioprogrammen. Beim größten Teil der Hausanschlüsse ist nach Angaben der Stadt auch die sogenannte "letzte Meile" mit Glasfasern erschlossen, in den anderen Fällen kooperiert der lokale Telekommunikationsanbieter mit den bestehenden Netzbetreibern. Mittelfristiges Ziel sei es, alle Wohn- und Gewerbeobjekte unmittelbar an das Glasfasernetz anzubinden. Am 1. März haben in der Friedrichstraße die Ausbauarbeiten begonnen; hier wird das Gebiet rund um den Wilhelmsplatz, die Hainstraße bis zum Heinrichsdamm und die Augustenstraße bis zur Ottostraße bzw. Balthasar-Neumann-Straße erschlossen. Außerdem erhält das Gebiet rund um den Georgendamm, die Kleberstraße und den Vorderen Graben im Jahr 2021 Glasfaser bis ins Haus. Welche Geschwindigkeit an ihrer Adresse möglich ist, können Bamberger unter www.bambit.de abfragen. red