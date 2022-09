Auf der Bühne des Jazzclubs stehen am kommenden Wochenende zwei ganz besondere Bands . Am Samstag, 17. September, gibt sich die „Big Wabbit Band“ um 21 Uhr die Ehre. Das in Nürnberg beheimatete Ensemble hat sich ganz dem modernen Big-Band- Jazz verschrieben. Abseits gängiger Klischees präsentiert sich die Band als ein musikalisches Überraschungspaket mit außergewöhnlichen Kompositionen und Arrangements.

Am Sonntag, 18. September, gibt dann das „Reis Demuth Wiltgen Trio“ ab 19 Uhr ein Konzert. Der Pianist Michel Reis, der Bassist Marc Demuth und der Schlagzeuger Paul Wiltgen sind drei der bekanntesten Jazzmusiker Luxemburgs. Die Band tourte ausgiebig durch die ganze Welt und trat bei großen internationalen Jazzfestivals auf. 2016 begann die Zusammenarbeit mit dem weltberühmten Saxophonisten Joshua Redman.

Das Publikum darf sich an beiden Tagen auf Musik der Extraklasse freuen. red