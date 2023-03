In großer Zahl haben sich die Mitglieder des St.-Josef-Vereins Mühlendorf zum Patronatsfest in der Filialkirche „Zum Heiligen Kreuz “ versammelt. Ehrenpräses Geistlicher Rat Andreas Eckler betonte in seiner Predigt, dass die Person des Heiligen Josef auch für die Menschen ein Vorbild sei, für ein überzeugendes Glaubensbekenntnis und für den uneigennützigen Dienst am Nächsten.

Nach der Messfeier trafen sich die Josefsbrüder und -schwestern im Vereinslokal „Zur Alten Mühle“ zur Generalversammlung.

Dabei standen die Ehrungen verdienter Mitglieder im Mittelpunkt. Aus einer Pressemitteilung des Vereins gehen die Jubilare hervor: 25 Jahre gehört Reinhard Stadter dem Verein an und für 40-jährige Mitgliedschaft wurde Schriftführer Herbert Luft ausgezeichnet.

Vorsitzender würdigt Jubilare

Rudolf Grasser, Andreas Roth und Adam Rottmann können sogar auf eine 50-jährige Mitgliedschaft zurückblicken. Zweiter Vorsitzender Georg Burkard würdigte die Jubilare als Vorbilder in ihrem Einsatz und dankte für die langjährige Treue und Unterstützung.

Vorsitzender Adam Rottmann betonte in seiner Rede, dass man endlich wieder von einem normalen Vereinsjahr berichten könne, in dem alle Veranstaltungen fast planmäßig stattfanden. Als Theaterleiterin bestätigte Sonja Huber dieses „fast“ anhand mehrerer Beispiele: Bei der Vorbereitung und Durchführung des Stückes „Verliebt, verlobt, verzweifelt“ wurden regelmäßig krankheitsbedingte Ausfälle kompensiert.

Für die Installation der neuen Beleuchtungsanlage wendeten Günter Göller und Herbert Luft viel Zeit auf. Besonders lobenswert nannte Huber in ihrer Rede die gemeinsamen Anstrengungen für die Kulisse und die Requisite. red