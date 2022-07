Volker Heißmann kennt in Franken jeder. Dass der 53-Jährige auch singen kann, wissen nicht viele. Doch sein ausgebildeter Bariton füllt Säle – und Kirchen. So kann sich Bamberg auf einen vollendeten Hörgenuss freuen, wenn er am Donnerstag, 28. Juli, um 19.30 Uhr zum „Introitus Interruptus“ in die Erlöserkirche einlädt. Dass der Titel des Kirchenkonzerts frivol klingt, räumt Heißmann durchaus ein. Aber, „Introitus“ bedeute Eingang, „interruptus“ Unterbrechung“. Und so eine Unterbrechung des hektischen Alltags möchte er präsentieren. Die Eintrittskarten sind im Vorverkauf beim BVD in der Lange Straße, im Pfarramt Erlöserkirche und in der Comödie Fürth erhältlich. mkh