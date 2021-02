Im Rahmen des HeLB Projekts bietet die Schwangerschaftsberatungsstelle "Donum Vitae" Bamberg ein digitales Treffen am Donnerstag, 18. Februar, um 18.30 Uhr für schwangere Frauen an. Neben wichtigen Informationen rund um die Schwangerschaft gibt es an diesem Termin die Möglichkeit, andere Schwangere aus der Umgebung kennenzulernen und sich auszutauschen. Die Veranstaltung wird mit einer Video-Plattform online angeboten und ist kostenfrei. Anmeldung und weitere Informationen unter der E-Mail-Adresse mayer@donumvitae.org. red