Pfarrer Marianus Schramm hat wieder am Faschingswochenende seine Faschingspredigt in Reimform gehalten. Das aktuelle Weltgeschehen hat er in heiteren, aber auch nachdenklichen Worten kommentiert. Natürlich fehlte auch der Bezug zum Glauben und zum Tagesevangelium nicht. Die Gläubigen belohnten den Vortrag ihres Seelsorgers mit einem lange anhaltenden Applaus. Der Gottesdienst in Litzendorf wurde von der Band „Variabel“ musikalisch umrahmt. Wer keine Gelegenheit hatte, die Faschingspredigt live mitzuerleben, kann sie sich im Internet anhören. In den nächsten Tagen wird der Gottesdienst auf dem YouTube-Kanal WenzeslausTV bzw. über die Homepage der Pfarrei www.pfarrei-litzendorf.de abrufbar sein. red