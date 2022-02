Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag gegen 9.45 Uhr in Memmelsdorf. Ein 69-jähriger Autofahrer missachtete das Rotlicht der Ampel an der Einmündung der Bamberger Straße zur Staatsstraße 2190. Es kam zum Zusammenstoß mit einem querenden Pkw. Eine Person wurde leicht verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 20 000 Euro.

Auto und Traktor kommen sich näher

Am Samstagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Windischlettener Straße. Der 67-jährige Fahrer eines KIA fuhr an einem geparkten Pkw vorbei und übersah aufgrund eines vorausfahrenden Fahrzeugs einen entgegenkommenden Traktor. Die beiden Fahrzeuge kollidierten jeweils vorne links. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15 000 Euro.

Ausweichmanöver endet im Böschung

Am Samstagnachmittag kam ein 66-Jähriger mit seinem Pkw auf der Bundesstraße B 22 bei Burgwindheim nach links auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Autofahrer musste deswegen ausweichen und geriet in die dortige Böschung. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht, die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Kupferdiebe langen

am Vereinsheim zu

Unbekannte Diebe entwendeten irgendwann zwischen vergangenen Mittwoch und Freitag die Kupferdachrinnen vom Tennisvereinsheim in der Straße am Ruhgarten. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf circa 900 Euro. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Parkhausrempler

sucht das Weite

Am Samstag irgendwann zwischen 12.15 und 14 Uhr wurde im Parkhaus des Einkaufzentrums in der Emil-Kemmer-Straße ein geparkter Pkw angefahren. Am Opel Corsa entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher ist bislang unbekannt. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Ladendieb hat es auf Autobatterie abgesehen

Auf eine Autobatterie hatte es am Samstag gegen 13.30 Uhr ein Ladendieb in einem Discounter in der Michelinstraße abgesehen. Der Täter verließ das Geschäft, ohne diese zu bezahlen. Als er von Zeugen angesprochen wurde, legte er das Diebesgut ab und entfernte sich offenbar als Mitfahrer eines silberfarbenen Pkw. Es soll sich um ein Fahrzeug der Marke Peugeot mit ausländischem Kennzeichen gehandelt haben. Der Ladendieb wurde mit jugendlichem Aussehen, dunklen kurzen Haaren und dunkel gekleidet beschrieben. pol