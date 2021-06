Am Samstagnachmittag missachtete ein 49-jähriger Autofahrer an einer Kreuzung in der Biegenhofstraße die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden Fahrzeug. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 10 000 Euro.