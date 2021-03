Fahrer von Elektrofahrzeugen können ab sofort auf den Parkplatzanlagen der Stadtwerke Bamberg kostenlos Ökostrom tanken. An insgesamt sechs Standorten im gesamten Stadtgebiet stehen 23 Ladepunkte zum kostenlosen Laden zur Verfügung, berichten die Stadtwerke. Die Ladestationen sind Teil eines großen Ladeverbunds und können mit Ladekarten, RFID-Chips und Apps verschiedener E-Mobilitätsprovider freigeschaltet werden.

Der Ausbau der Elektromobilität ist zentraler Baustein der

Verkehrswende - und damit der Klimawende. Die Stadtwerke Bamberg setzen der Mitteilung zufolge konsequent auf den umweltfreundlichen Antrieb: nicht nur bei der Umrüstung der eigenen Bus- und Fahrzeugflotte, sondern auch mit dem kontinuierlichen Ausbau der Ladeinfrastruktur. Ausgebaut wird, wo die Nachfrage hoch ist. Heute schon betreiben die Stadtwerke in Bamberg insgesamt 47 Ladepunkte, die ausschließlich mit regenerativ gewonnenem Ökostrom versorgt werden.

Das kostenlose Laden ist ab sofort in den folgenden Parkhäusern, Tiefgaragen und an zwei P+R-Anlagen möglich: Parkhaus Zentrum Süd (Schönleinsplatz), Tiefgarage Zentrum Nord an der Löwenbrücke, Tiefgarage am Luitpoldeck, Tiefgarage an der Konzert- und Kongresshalle, P+R-Platz Heinrichsdamm, P+R-Platz Kronacher Straße.

Alle Informationen zu den Services rund um die Elektromobilität gibt es im Internet unter www.stadtwerke-bamberg.de/e-mobilitaet. red