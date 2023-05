Maria und Michael Thellmann waren erst 19 und 21 Jahre jung, als sie sich das Ja-Wort gaben. Jetzt feierten die Eheleute in Aschbach das Fest der goldenen Hochzeit .

Aus Siebenbürgen stammend, kamen die beiden 1990 nach Aschbach. Der Großvater sei nach dem Krieg in Forchheim geblieben, erzählt Michael Thellmann. Als der Opa im Alter auf Pflege angewiesen war, sei sein Vater und schließlich auch er selbst mit seiner Familie nach Deutschland gekommen. In Aschbach fanden die beiden schnell Anschluss. Der Familienvater fand Arbeit beim Schlüsselfelder Unternehmen Dennert, wo er bis zum Ruhestand blieb. Seine Frau Maria war 23 Jahre lang bei Murk in Wachenroth beschäftigt.

Die Eheleute haben einen Sohn und eine Tochter sowie vier Enkelkinder. Anfang der 1990er Jahre hat die Familie am „Wegäcker“ in Aschbach ihr Haus gebaut. Der schöne Garten ist heute das Hobby der Eheleute. Bürgermeister Johannes Krapp überbrachte Glückwünsche der Stadt Schlüsselfeld . see