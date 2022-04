Die Imkerschule Oberfranken bietet ihren zweiteiligen Lehrgangstag am 9. April nochmals online an. Von 9 bis 12 Uhr vermittelt der bayerische Zuchtobmann Rüdiger Wintersperger Grundlagen der Königinnenzucht. Aus seinem reichen Erfahrungsschatz kann er viele Tipps geben, wenn man selbst mit der Zucht von Bienenköniginnen beginnen will.

Von 13 bis 16 Uhr befasst sich die staatliche Fachberaterin für Bienenzucht, Barbara Bartsch, mit den beiden eng verknüpften Themen Jungvolkbildung und Schwarmlenkung. Dieser Themenbereich ist besonders für Anfänger-Imker wichtig.

Die Lehrgänge können einzeln gebucht werden, sie sind für alle Imker offen. Eine Anmeldung ist unter folgendem Link möglich: www.imker-oberfranken.de/1786615.html. red