Mit dem Staatsehrenpreis für vorbildliche Ausbildung im Garten- und Landschaftsbau (GaLaBau) honoriert das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten weitere 21 Fachbetriebe im Freistaat. Die Firmen zeichnen sich durch herausragende Leistungen in der Ausbildung ihrer angehenden Landschaftsgärtner aus.

Im Januar wurden bereits 20 bayerische Unternehmen im Garten- und Landschaftsbau ausgezeichnet. Nach mehrmonatigen, coronabedingten Verzögerungen erhielten sie nachträglich den Ehrenpreis für den Bewerbungszeitraum 2019. Für 2020 würdigte das bayerische Landwirtschaftsministerium jetzt weitere Ausbildungsbetriebe mit der begehrten Auszeichnung. Darunter befinden sich auch drei Fachbetriebe aus Oberfranken, darunter die John GmbH Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau aus Hallstadt. Nach 2019 erhält John schon zum zweiten Mal die Auszeichnung für außergewöhnlichen Leistungen in der Ausbildung angehender Landschaftsgärtner. Der Staatsehrenpreis hat sich damit im dritten Jahr seines Bestehens als hervorra-gendes Instrument für die Nachwuchswerbung von Unternehmen etabliert wie der Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Bayern e. V. (VGL Bayern) mitteilt.

Die erstmals 2019 verliehene Auszeichnung sei ein Anreiz für Garten- und Landschaftsbaubetriebe, in die Ausbildung zu investieren und so die Zukunft des eigenen Betriebs zu sichern. Mit beispielhaften Konzepten setzen die Preisträger hohe Maßstäbe in der Ausbildung junger Frauen und Männer. red